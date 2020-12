Fragagnano, in casa con la marijuana pronta per essere spacciata: arrestato 37enne

FRAGAGNANO - I Carabinieri della Stazione di Fragagnano, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofili di Modugno, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito diverse perquisizioni presso le abitazioni di persone già note, traendo in arresto un 37 del luogo, trovato in possesso di circa 110 grammi di marijuana, suddivisa in dosi e pronta per essere smerciata, due bilancini elettronici di precisione e materiale vario per il confezionamento. Dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione ove rimarrà agli arresti domiciliari.

Nel medesimo contesto, un giovane 27enne di Fragagnano è stato trovato in possesso di modica quantità di marijuana e sarà pertanto segnalato all’Autorità prefettizia per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.



...