Covid 19, domani Comitato per Ordine pubblico a Taranto

TARANTO - Il prefetto di Taranto, Demetrio Martino, raccogliendo la sollecitazioni del sindaco Rinaldo Melucci, ha convocato per domani una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, per una valutazione sui provvedimenti più opportuni da adottare in sede locale alla luce dell’ultimo Dpcm che ha indicato le restrizioni sull'emergenza Covid. Nel decreto si fa riferimento alla possibile chiusura al pubblico di strade o piazze per evitare situazioni di assembramento. In vista del tavolo prefettizio, il sindaco Melucci oggi ha incontrato a Bari il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il neo assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco.

«Per il momento - sottolinea il primo cittadino di Taranto - le raccomandazioni sono sempre le stesse: distanziamento, mascherina e igiene. Il virus sta tornando a colpire con ritrovata aggressività, non ci resta che proteggerci così. Viceversa non rimarrà che valutare chiusure e restrizioni drastiche».