Covid 19 a Taranto, focolaio in Rssa nel quartiere Paolo VI: 8 pazienti positivi

TARANTO - Otto casi di positività al Covid tra i 61 segnalati oggi dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia per la provincia di Taranto sono riferibili a pazienti ricoverati nella Residenza socio sanitaria assistenziale (Rssa) '13 Maggio' del rione Paolo VI del capoluogo ionico. Lo si apprende da fonti dell’Asl. Sono stati disposti altri tamponi e ora si teme che il numero possa aumentare. E’ il secondo focolaio che riguarda una Residenza per anziani nel Tarantino, dopo quello che si registrò a fine settembre nella struttura Villa Genusia di Ginosa Marina. Molti degli altri casi registrati nella provincia ionica riguardano contagi in ambito familiare dopo cene, feste e ricevimenti. Dall’inizio della pandemia è salito a 1.064 il numero di casi di Covid-19 nella provincia di Taranto.