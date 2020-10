Martina Franca, bimbo positivo al Covid: chiusa per precauzione pediatria

TARANTO - Il reparto di pediatria dell’ospedale di Martina Franca (Taranto) è stato chiuso in via precauzionale in quanto è stata riscontrata la positività al Covid-19 di un bambino di 9 anni che era stato accompagnato dai genitori per una consulenza. Anche gli operatori sanitari (un medico e alcuni infermieri) sono ora in isolamento fiduciario. Lo ha reso noto il sindaco di Martina Franca, Franco Ancona, con un post su Facebook attraverso il quale ha informato la cittadinanza anche della chiusura di un asilo nido gestito da una Cooperativa «poiché il genitore di un bimbo ha contratto il Coronavirus: la presidente ha ritenuto, in via cautelativa, di sospendere le attività fino a quando il piccolo non sarà sottoposto a tampone. La Asl di Taranto è informata di queste situazioni e sta provvedendo al tracciamento dei contagi».