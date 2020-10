Taranto, avevano in casa eroina ed hashish: due in manette

TARANTO - I “falchi” della squadra mobile, impegnati al quartiere Tamburi in complessi ed articolati servizi di appostamento per individuare una “piazza di spaccio”, hanno notato un giovane uscire da un condominio. Lo stesso, accortosi della loro presenza, ha mostrato palesemente segni di nervosismo, cercando nell’immediato di disfarsi di un involucro che teneva nella mano destra. L’inusuale comportamento ha insospettito i poliziotti, che lo hanno immediatamente fermato.

Il controllo personale non ha sortito nessun risultato, ma nel piccolo pacchetto abbandonato poco prima, i “falchi” hanno trovato, divisa in più involucri di cellophane, quasi 20 grammi di eroina , la maggior parte ancora in pietra.

Il giovane, un 28enne già noto alle forze dell'ordine, originario e residente nella provincia di Matera, presumibilmente giunto nel capoluogo jonico per approvvigionarsi della sostanza stupefacente da spacciare nella sua zona, è stato arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli stessi poliziotti, nella zona Borgo, da qualche giorno avevano posto sotto attenzione un altro giovane che la scorsa settimana, in un’altra operazione antidroga, era stato visto incontrarsi con continuità con un suo coetaneo poi arrestato in flagranza di reato per spaccio.

Il sospettato, un 28enne pregiudicato tarantino, è stato rintracciato poco distante dal suo domicilio in via Capotalgiata. La prima perquisizione personale non ha avuto nessun risultato rilevante (solo una banconota da 20 euro nella tasca dei pantaloni) mentre il successivo controllo effettuato presso il suo domicilio ha permesso di recuperare, nascosto in un soppalco della cucina due panetti di hashish, del peso circa 200 grammi, avvolti in cellophane trasparente e nell’armadio posto nell’ingresso, un bilancino elettronico di precisione, perfettamente funzionante, ancora intriso della stessa sostanza stupefacente rinvenuta.

Anche in questo caso , dopo il ritrovamento dell’hashish, il 28enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Infine in città vecchia, durante alcune perquisizioni domiciliari, volte al ritrovamento di sostanze stupefacenti, in casa di una 49 enne tarantina , sono state recuperate nel suo giardino due piante di marijuana una delle quali aveva superato già il metro e mezzo.