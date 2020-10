Taranto, lunedì arriva conte con sette ministri per inaugurare corso laurea in Medicina

TARANTO - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì 12 ottobre sarà a Taranto, insieme a 7 ministri, per un sopralluogo nell’area del cantiere in cui sorgerà il nuovo ospedale San Cataldo, per l’inaugurazione del corso di Laurea in Medicina nell’ex sede della Banca d’Italia e per la sottoscrizione in Prefettura di accordi nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) per Taranto.

La bozza del programma, suscettibile di variazioni considerando che per lunedì le previsioni del tempo segnalano la possibilità di piogge consistenti, prevede l’atterraggio del premier alle 9.30 all’aeroporto Arlotta di Grottaglie e il successivo trasferimento nell’area in cui sarà realizzato il nuovo ospedale.

Durante le visite istituzionali, è prevista anche la presenza dei ministri Speranza, Provenzano, Manfredi, Guerini, Patuanelli, Costa e De Micheli, oltre al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mario Turco. Tra gli accordi che saranno firmati in Prefettura ci sono quelli che riguardano l’insediamento del gruppo Ferretti nell’area dell’ex Yard Belleli e quello tra Marina Militare ed Autorità di sistema portuale del Mar Jonio per la cessione e l’utilizzo a fini turistici della banchina torpedinere.