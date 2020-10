Taranto, droga e una mazza chiodata tra le cassette di frutta: denunciato commerciante

Una mazza chiodata e stupefacenti tra le cassette di frutta: un fruttivendolo è finito nella rete della Polizia di Taranto, in zona Medaglie d'Oro. Si tratta di un 28enne incensurato: molti clienti si intrattenevano a lungo nel negozio, uscendo apparentemente senza aver acquistato niente, così gli agenti hanno deciso di appostarsi. In un soppalco hanno recuperato numerose dosi di marijuana pronte per lo spaccio, e nel furgone una mazza artigianale in legno chiodata, della lunghezza di 75 cm. Il responsabile è stato denunciato.