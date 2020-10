Il pub era il centro logistico per lo spaccio di cocaina: 5 arresti nel Tarantino

Alle prime ore di questa mattina i Carabinieri di Taranto hanno arrestato 5 persone tra San Giorgio Jonico e Carosino (tutte ai domiciliari), per detenzione e spaccio di stupefacenti: si tratta di Alessandro Cuppone, 46enne di Carosino, pluripregiudicato, Daniele De Marco, 31enne di San Giorgio Jonico, pregiudicato, e altre tre persone, un 31enne e due 38enni sempre residenti a San Giorgio Jonico, gravati da precedenti di polizia. Alessandro Cuppone risulta inoltre indagato con una sesta persona (in stato di libertà) per trasferimento fraudolento della titolarità di un’attività commerciale, il Green Pub di Carosino.

L'indagine ha consentito di dimostrare come i soggetti siano dediti all’acquisto e al successivo spaccio di cocaina nei comuni di San Giorgio Jonico e Carosino, e proprio il pub era il centro logistico dell’illecita attività. Nel corso dell’attività, uno dei due 38enni destinatario della misura cautelare era stato già arrestato, poiché era stato trovato in possesso di un fucile alterato.