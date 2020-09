Taranto, 130 pasticche di ansiolitico venduto come droga: arrestato 22enne

La 'droga dei poveri' si diffonde a Taranto. La squadra antidroga dei Falchi della Mobile ha trovato 130 pillole di Rivotril, un ansiolitico venduto in strada come stupefacente, durante un controllo in un negozio di alimentari in via Duca di Genova: un gruppo di gambiani faceva salotto nel retrobottega e un giovane di 22 anni aveva nello zaino 13 blister da dieci compresse di due milligrammi, oltre a una bustina con 2,5 grammi di marijuana e 120 euro considerati provento di spaccio. E’ stato arrestato e portato in carcere. A basso costo e in commercio anche online, se assunto insieme a bevande alcoliche il Rivotril, secondo esperti della polizia, provoca effetti simili all’eroina.