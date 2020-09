Mittal Taranto, sicurezza impianti: al via focus sulle criticità

TARANTO - Sono iniziati nello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto i focus sugli impianti segnalati dai sindacati per criticità dal punto di vista della sicurezza.

Si tratta di incontri specifici tra l’azienda e le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) di Fim, Fiom e Uilm. L'Usb ha invece abbandonato il tavolo. Fim, Fiom e Uilm hanno annunciato che «qualora non si dovessero concretizzare le disponibilità da parte di ArcelorMittal, continueremo con le mobilitazioni già intraprese nei giorni scorsi».

Le verifiche sugli impianti sono state decise dopo l’incontro di ieri a Roma tra le organizzazioni sindacali e l’ad di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli. I focus di oggi riguardano i reparti Manutenzioni centrali, Acciaieria 1/2, Treno nastri Tna1/2 e Area Afo.

SINDACATO: «AZIENDA DIA RISPOSTE» - «La vertenza ex Ilva deve necessariamente essere scissa in un due: da una parte bisogna parlare del presente, in cui proviamo a dare risposte immediate ai lavoratori, e dall’altra del futuro legato alla trattativa in corso tra ArcelorMittal e il governo».

Lo afferma Francesco Brigati della segreteria Fiom Cgil di Taranto, rilevando che le riunioni iniziate questa mattina tra azienda e Rsu, con focus sulle criticità impiantistiche segnalate dai sindacati, «devono servire a dare risposte ai tanti problemi di sicurezza in fabbrica, al numero elevato di lavoratori in cassa integrazione e alla rotazione del personale lì dove ci sono impianti similari. Avremo modo di capire le reali intenzioni dell’azienda dopo la timida apertura che abbiamo strappato come Fim, Fiom e Uilm in ore di discussione». Secondo Brigati, il secondo punto, «quello legato al futuro dello stabilimento siderurgico, sarà indubbiamente un percorso più lungo ma che finalmente vedrà al tavolo i rappresentati dei lavoratori, esclusi da tempo dalla trattativa. Infatti, lunedì 28 settembre incontreremo Invitalia e il Ministero, con i quali proveremo a fare chiarezza sui tanti dubbi e perplessità emersi in questi ultimi mesi. Non ci aspettavamo risposte risolutive però finalmente siamo nuovamente al tavolo della trattativa, con le nostre rivendicazioni chiare e puntuali».