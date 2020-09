Mittal Taranto, cede nastro trasportatore: nessun ferito

TARANTO - Un nastro trasportatore dell’Area Agglomerato dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto oggi ha ceduto precipitando al suolo, senza conseguenze per i lavoratori.

E’ quanto denunciato dalla Fim Cisl in una comunicazione al responsabile delle relazioni industriali, al direttore di area, al capo area e al responsabile della sicurezza, parlando di «un grave incidente che, per caso fortuito non ha provocato danni al personale che opera nelle vicinanze». A cedere è stato il nastro trasportatore D/26 della linea D dell’agglomerato.

«Facciamo presente - sottolinea Francesco Demito (Responsabile dei lavoratori per la sicurezza della Fim) - che, ancora una volta, i preposti e il servizio di prevenzione e protezione non hanno avvisato gli Rls. Chiediamo un celere incontro atto ad avere chiarimenti e le contromisure adottate per far sì che non si verifichi nuovamente un incidente di tale entità. Se non dovessero esserci riscontri a riguardo, per garantire la salute e l’incolumità dei lavoratori, non esiteremo a rivolgerci agli enti di pertinenza».

Il coordinatore di fabbrica Fim Cisl, Vincenzo La Neve, aggiunge che «quanto accaduto oggi all’agglomerato dimostra che il sindacato ha ragione quando denuncia la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria. Molto probabilmente questo incidente si sarebbe potuto evitare se gli ispezionatori non fossero stati collocati in cassa integrazione».