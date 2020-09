Taranto, gambizzato tra la gente in via Mediterraneo

Taranto - Colpi di pistola tra la gente ieri pomeriggio in via Mediterraneo, nella popolosa zona di Tramontone alla periferia di Taranto. Nel mirino dei sicari il 31enne Nico Salamina. L’uomo è stato ferito - non distante dalla villetta in cui abita - da proiettili di piccolo calibro al polpaccio. Soccorso, è stato accompagnato all’ospedale SS. Annunziata e sottoposto alle cure del caso. Non è in pericolo di vita, ma è stato ricoverato per precauzione.

A Tramontone, dopo il ferimento, sono arrivati i Carabinieri. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del ferimento. Nico Salamina era stato coinvolto di recente nell’operazione «Tabula Rasa» della Guardia di Finanza. Arrestato a giugno nel corso del blitz seguito all’inchiesta della Dda di Lecce, l’uomo era tornato in libertà da qualche giorno. L’udienza preliminare di «Tabula Rasa» è stata fissata per il prossimo 28 settembre