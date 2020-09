Il progetto per l’ex Ilva deve poggiare su «mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi, un ambizioso piano di investimenti aggiuntivi molto significativi sia per la decarbonizzazione della produzione di acciaio sia per la bonifica e il rilancio verde dell’intera area». Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in occasione dell’iniziativa del Pd dedicata a «Taranto Capitale del Green New Deal».

A chi gli domandava cosa potrebbe accadere nel caso in cui Arcelor Mittal rifiutasse questo progetto, Gualtieri risponde che nell’eventualità «si troverà un altro interlocutore».

LA PRIORITA' DEL RECOVERY PLAN - «La decarbonizzazione di Ilva sarà tra le priorità del Recovery Plan italiano». Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualteri, in conferenza stampa al Nazareno. «È una strada difficile, ma non ce ne sono altre. Questo progetto ha dei capisaldi: mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi». «Il governo investirà in questo progetto e se Mittal non dovesse essere d’accordo troveremo altri interlocutori», ha aggiunto.

Occorre «modificare il processo produttivo investendo sulla produzione di preridotto che può essere alimentato a gas e poi anche ad idrogeno», ha spiegato Gualtieri. Per il ministro bisogna «da subito lavorare per una più incisiva trasformazione che valorizzi uno dei perni più innovativi del Recovery Plan italiano, l’investimento sull'idrogeno».

PROVENZANO: «STATO IN DEBITO CON TARANTO» - «Lo Stato italiano è in debito con Taranto, dobbiamo cominciare a saldare questo debito nel più breve tempo possibile». Così il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, in occasione dell’iniziativa del Pd dedicata a «Taranto Capitale del Green New Deal».

Per il ministro il documento del Partito democratico sull'ex Ilva, ora Arcelor Mittal, «è in linea con la posizione del Governo, con l'obiettivo di decarbonizzazione». Ma, ha tenuto a rimarcare Provenzano, «se per la sua importanza lo stabilimento non riguarda solo Taranto è anche vero che Taranto non è solo l’ex Ilva».

Da qui, ha proseguito, «la diversificazione produttiva» e l'importanza del «Cantiere Taranto».