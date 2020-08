Massafra, picchia e rapina donna per strada: fermato 28enne senza fissa dimora

Un 28enne originario del Gambia, regolare in Italia ma senza fissa dimora ed occupazione, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri perchè sospettato di essere l’esecutore di una violenta rapina avvenuta due giorni fa a Massafra (Taranto) ai danni di una donna di 45 anni. L’extracomunitario si era avvicinato alla malcapitata che passeggiava nel centro cittadino e dopo averla colpita con calci e pugni, le aveva sottratto la borsa contenente effetti personali e 70 euro in contanti. La descrizione rilasciata della vittima ha consentito agli inquirenti di ricostruire un identikit dell’aggressore, notato mentre si aggirava nei pressi di un supermercato. L’uomo è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi: indossava ancora gli abiti utilizzati durante la rapina ed è stato subito riconosciuto dalla vittima. E’ stato arrestato per il reato di "rapina impropria» e, su disposizione del magistrato di turno, condotto al carcere di Taranto.