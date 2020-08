Taranto, furto di gioielli, caccia alla banda

TARANTO - L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 23, quando le telecamere di sorveglianza della galleria commerciale dell’Ipercoop, hanno captato la presenza di cinque persone che si aggiravano tra i corridoi del centro.

La banda, quattro ma con un quinto uomo - pare - a fare da palo, ha avuto pochi minuti prima che nel centro commerciale di Paolo VI arrivassero le forze dell’ordine. Ma sono bastati per svaligiare e letteralmente ripulire le vetrine e i banconi della gioielleria «Bluespirit».

Armati di mazze e bastoni, i malfattori hanno prima divelto con un piede di porco la saracinesca del negozio di preziosi, poi hanno colpito violentemente le teche poste a protezione dei gioielli. Il vetro, pur se blindato, sotto la violenza di quei colpi, si è alla fine sbriciolato.

I banditi hanno arraffato tutto quello che potevano, lasciando solo vetri in frantumi e macerie. Poi sono sgattaiolati via senza lasciare, almeno in apparenza, tracce.

Sul posto, qualche minuto dopo, sono piombate le auto della Polizia e dell’agenzia di vigilanza del centro commerciale. Dal primo sopralluogo è emerso che la banda è riuscita a intrufolarsi nella struttura dopo aver forzato una delle porte scorrevoli, pare quella dell’ingresso Magna Grecia.

Una volta dentro, il gioco è stato facile.

Gli investigatori pensano che ad entrare in azione sia stata una banda di professionisti.

Il colpo era studiato nel minimo dettaglio. Persino i tempi di arrivo delle forze dell’ordine erano stati, evidentemente calcolati.

I malviventi avevano il volto travisato. Dopo il colpo, sono fuggiti a bordo di due auto.

Resta da quantificare il bottino. Il furto ha fruttato una cifra considerevole alla banda, dal momento che sono stati portati via gioielli anche con pietre preziose. Le indagini partono proprio dalle immagini del colpo. Ci stanno lavorando gli investigatori della Polizia. Nessuna ipotesi è esclusa.