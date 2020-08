Mittal Taranto, non pagato integrativo a 1600 operai: sindaci scrivono a Inps

TARANTO - Fim, Fiom e Uilm di Taranto hanno scritto alla direzione provinciale dell’Inps lamentando la mancata erogazione nel mese di luglio del trattamento integrativo del reddito ai 1600 lavoratori dell’Ilva in As «che di fatto abroga - spiegano in una nota - quanto previsto dalla riduzione DL 24 aprile 2014 n. 66 (Bonus Renzi)».

Le sigle metalmeccaniche confidano «nel prosieguo da parte dell’ente - aggiungono - di tutte le attenzioni previste in favore del bacino di lavoratori che, come noto, fondano il sostentamento salariale anche e soprattutto grazie a questi imprescindibili benefici fiscali».

Fim, Fiom e Uilm si rendono disponibili a «un tavolo di chiarimento» e chiedono all’ente previdenziale di «valutare ogni possibile iniziativa per rendere immediatamente esigibile la misura fiscale e, contestualmente, prevedere, ove la legge lo consenta, la corresponsione anche del rateo del mese trascorso».