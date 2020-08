Taranto, scoperte e smantellate due case a luci rosse: una era «centro massaggi»

La polizia di Taranto, in seguito a indagini complesse, è riuscita a individuare e smantellare due case a luci rosse nel pieno centro città. Il primo appartamento era in un edificio di via Duca degli Abruzzi. Dopo alcuni giorni di appostamento in cui gli agenti avevano visto un inconsueto andirivieni di uomini, i poliziotti si sono finti clienti e hanno fissato un incontro. All'interno c'era una 27enne colombiana, in abiti succinti, e un ambiente con luci soffuse. La donna ha potuto solo confermare il sospetto degli agenti: non conosceva il conduttore dell'immobile, che contattava solo tramite cellulare, gli dava 300 euro a settimana, anche se l'immobile era in condizioni poco curate. Ulteriori approfondimenti hanno permesso di scoprire che la gestione dell'immobile era in mano all'amministratore di una società. Sequestrato l'immobile, la donna è stata invece espulsa dal territorio italiano.

Il secondo appartamento era in via Magnaghi, ufficialmente un centro massaggi. Con lo stesso stratagemma gli agenti sono entrati e hanno scoperto una donna dell'Est Europa, in biancheria intima, insieme a un cliente. La donna, moldava di 39 anni, ha raccontato di essere arrivata a Taranto dall'Emilia Romagna, e una conoscente le aveva proposto l'attività perché era in cerca di lavoro. I guadagni venivano divisi in parti uguali. Sequestrato l'immobile, si cercano ulteriori responsabilità.