Taranto, occupazione abusiva delle spiagge: sequestrate sdraio e ombrelloni

TARANTO - Nel corso della serata di ieri, personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Manduria, ha eseguito una serie di controlli degli arenili nel tratto di costa comprende le località marine di S. Pietro in Bevagna e Torre Borraco in merito alla pratica di occupare abusivamente porzioni di spiaggia con ombrelloni e sdraio per prenotarsi un posto il giorno successivo.

Nel corso del servizio, rinnovato alle prime ore del mattino, sono stati asportati e sottoposti a sequestro diversi ombrelloni, sedie e sdraio lasciati incustoditi sul posto. Nell’occasione sono state rimosse anche alcune tende da campeggio, possibilità impedita dalla normativa vigente al di fuori delle aree a ciò dedicate. Questi controlli congiunti continueranno ad essere effettuati nei prossimi giorni e si ricorda che non è consentito lasciare incustoditi sull’arenile oggetti, ombrelloni e altro. Per le violazioni di cui sopra si rischia la sanzione amministrativa prevista dall’Ordinanza Balneare della Commissione Straordinaria N. 90 del 7/7/2020, che ha recepito apposita Ordinanza Regionale, fino alla contestazione del reato di occupazione abusiva di area demaniale in presenza dei relativi presupposti.