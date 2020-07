Mittal Taranto, blocco momentaneo impianti: «Manutenzioni ordinarie e straordinarie assenti»

TARANTO - In merito alla fermata temporanea di ieri sera dell’Acciaieria 2 e dell’Altoforno 1, dovuta a problemi verificatisi sulla rete di distribuzione di gas, da quanto appreso da fonti aziendali il problema è in parte rientrato già dalle prime ore di stamattina.

La ripartenza dell'Altoforno 1 è prevista per le prossime ore. «Come Fim Cisl - ribadisce il segretario generale aggiunto territoriale, Biagio Prisciano - da sempre denunciamo la mancanza e l’assenza di manutenzioni ordinarie e straordinarie all’interno dello stabilimento. Uno stabilimento come quello di Taranto necessita di manutenzioni ordinarie straordinarie che devono essere eseguite giornalmente, accompagnate dai dovuti controlli giornalieri, elementi importanti per la sicurezza dei lavoratori che operano all’interno. Attraverso le manutenzioni continue, infine, in quest'area si ridurrebbero in parte i numeri di cassa integrazione».