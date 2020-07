Taranto, torna a casa ubriaco e rompe la testa alla moglie: arrestato

I Carabinieri di Taranto sono intervenuti in un appartamento situato in una palazzina del borgo dove era stata segnalata un'accesa lite in famiglia. Giunti sul posto, i militari notavano subito che, nonostante le rassicurazioni iniziali fornite dall’uomo, c’era qualcosa che non andava e infatti sono riusciti a vedere la moglie con una vistosa ferita sanguinante sulla fronte. A quel punto la donna ha raccontato di come, anche quella sera, il marito era rincasato ubriaco e aveva dato in escandescenze insultandola e colpendola con una pentola. I Carabinieri hanno allertato il 118 sia per far medicare la ferita della donna sia per far sottoporre a visita psichiatrica l’uomo, denunciato dalla moglie. Si trova ai domiciliari.