Taranto, educatrici negli asili nido: 1200 domande per 5 posti

TARANTO - Milleduecendo domande. O, se rende meglio l’idea scriverlo in cifre, sono circa 1.200. È questo, secondo quel che risulta alla Gazzetta, il numero dei partecipanti al concorso per l’assunzione di 5 educatori (o educatrici) da impiegare negli asili nido del Comune di Taranto. È questa l’ennesima dimostrazione di quanto sia (ancora) ambito il posto fisso e, a maggior ragione, nella pubblica amministrazione. Ma ancora, testimonia anche quanto sia forte (anzi, fortissima) la disoccupazione giovanile nel capoluogo ionico.

E il Comune, dal canto suo, così come ha ricordato nei giorni scorsi il sindaco, intervistato dal nostro giornale, pur non avendo alcuna competenza diretta - entro il prossimo biennio - indirà concorsi per effettuare circa 300 assunzioni nell’ambito dell’Amministrazione comunale. Tornando al concorso, entro settembre, ci sarà la preselezione. E poi, le prove scritte e (per i candidati ammessi) quelle orali. Il tutto, dovrebbe poi concludersi in autunno