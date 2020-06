Taranto, mar Piccolo: riprende gara partenariato per l'innovazione

TARANTO - Con la la fase di negoziazione, lunedì 29 giugno ripartirà la gara del partenariato per l'innovazione, il bando per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione degli «interventi di risanamento ambientale e messa in sicurezza dei sedimenti nelle aree prioritarie del Mar Piccolo di Taranto seno I mediante dimostrazione tecnologica».

Il primo appuntamento della fase 2, quella relativa alla negoziazione, si svolgerà in collegamento dalla sala riunioni della sede operativa del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, presso Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, a Caserta.

I concorrenti dei Raggruppamenti temporanei di imprese deputati alla negoziazione e gli esperti dagli stessi indicati incontreranno il Commissario straordinario, Vera Corbelli, la commissione giudicatrice per presentare, in modo sintetico, le proposte tecniche ed organizzative e le dimostrazioni tecnologiche proposte. La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più̀ vantaggiosa. Gli interventi da realizzare nel Seno I del Mar Piccolo hanno come obiettivo l’abbattimento del livello di contaminazione riscontrato nei sedimenti marini. Il tutto mediante l'applicazione, previa dimostrazione su scala pilota, di tecnologie innovative, le cui tipologie sono già state individuate: bioremediation, capping ed asportazione selettiva dei sedimenti.