Taranto, operazione antidroga al rione Borgo: 9 arresti

È in corso un’operazione antidroga dei carabinieri di Taranto, che insieme a un'unità cinofila stanno dando esecuzione, nel rione “Borgo” del capoluogo, a 9 provvedimenti cautelari (7 in carcere e 2 agli arresti domiciliari), emessi nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. In mattinata è attesa una conferenza stampa.