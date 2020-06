Taranto, nasce la prima «app» per le prenotazioni in tribunale

TARANTO - È nata a Taranto la prima App italiana per le prenotazioni in Tribunale. Da lunedì 15 giugno, infatti, le prenotazioni degli appuntamenti presso le Cancellerie e l’Unep (Ufficio Notificazioni Esecuzioni Protesti) sono gestite sperimentalmente online tramite una innovativa applicazione (http://prenotazioni-tribunale-taranto.eu/) progettata dalla azienda tarantina “Restart Informatica” per conto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto. È previsto, inoltre, che a breve il software gestionale gestisca le prenotazioni anche per la Cancelleria della Sezione Lavoro che sta completando le attività propedeutiche all’attivazione del servizio.

Nata da un’idea e da una intuizione del Consigliere nazionale forense Vincenzo Di Maggio e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati Taranto Fedele Moretti, l’applicazione è la prima di questo tipo per la prenotazione degli appuntamenti giudiziari.

L’applicazione, accessibile da pc o smartphone, mette a disposizione degli Avvocati le date rese disponibili dall’Ufficio Giudiziario competente: scelta la data più conveniente – il sistema viene gestito da un algoritmo imparziale – l’Avvocato riceve automaticamente la prenotazione, con data e orario, e l’autorizzazione per l’accesso al Tribunale.