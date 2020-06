Massafra, picchia moglie e la minaccia col coltello: arrestato marito violento e ubriaco

MASSAFRA - Ha chiamato il 112 invocando l'aiuto dei carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno trovato la donna barricata nella camera da letto insieme alla figlia minore. Constatato l’effettivo stato di forte agitazione in cui versava la donna e lo stato di ubriachezza del marito, entrambi sono stati subito condotti in caserma per gli opportuni accertamenti. La vittima nella circostanza, lamentava di essere stata trascinata a casa con violenza e sotto minaccia di un coltello, riferendo ai militari di come, negli ultimi mesi, fossero stati molteplici gli episodi di violenza analoghi, nel corso dei quali spesso riportava lesioni fisiche per le percosse subite.

Trovandosi quindi di fronte ad un caso di maltrattamenti in famiglia, e accertato lo stato di disagio psicologico e di coercizione in cui versava la donna, i Carabinieri procedevano all’immediato arresto dell’uomo, straniero, noto alle forze di polizia, che su disposizione del Pubblico Ministero, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Taranto.