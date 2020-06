Ginosa, l'idea di un lido per il distanziamento: «Qui come su un'isola deserta»

TARANTO - Fase 3 ed estate post Covid 19? A Ginosa Marina potete nuotare tranquilli: c'è un lido che grazie all'aiuto di Madre Natura ha a disposizione un magico isolotto che garantisce il distanziamento sociale. La soluzione è piaciuta tanto da fare il giro del web. A documentarla sono gli scatti condivisi su Facebook da Carmine Costantino. Si tratta del lido La Perla di Ginosa Marina (Taranto) che tra commenti e like ha ricevuto centinaia di apprezzamenti per il rimedio alle misure di distanziamento dovute all’emergenza Covid e per la suggestione della secca accerchiata dall’acqua cristallina dello Ionio.