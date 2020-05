Taranto, a spasso con la droga a Paolo VI: nei guai 30enne inospettabile

TARANTO - Continuano i servizi anti-spaccio dei Carabinieri di Taranto Nord, infatti nella tarda serata di ieri, al termine di un’accurata attività di osservazione nei confronti di un giovane 30enne incensurato del quartiere Paolo VI, durante la quale emergeva chiaramente come questi fosse dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari decidevano di bloccarlo e procedere a perquisizione personale e domiciliare. L’uomo veniva trovato in possesso di 130 grammi di hashish opportunamente divisa in dosi pronte ad essere vendute, nonché di materiale per il confezionamento e di circa 300 euro in contanti. I militari procedevano al sequestro di tutto il materiale rinvenuto e all’arresto dell’uomo che è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.