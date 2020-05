Massafra, post calunniosi e «fake news»: Il Comune nomina un penalista

MASSAFRA - Tutti concordi nell’esprimere parere favorevole all’atto d’indirizzo con cui il Comune di Massafra intende procedere alla nomina di un avvocato penalista, per tutelare l’immagine e l’onorabilità dell’ente e dei suoi organi istituzionali. Il provvedimento è stato varato giovedì scorso, al termine di una serie di valutazioni avviate già da tempo dall’esecutivo guidato dal sindaco Fabrizio Quarto. Tra le motivazioni che hanno portato a tale scelta la diffusione di messaggi calunniosi e diffamatori – come si legge nella delibera – attraverso l’uso di bacheche “facebook” o, ancor più, a mezzo di cosiddetti “blogger” (non a caso definiti “influencer”) in grado di propagare, in modo pervasivo, notizie false e offensive dell’onore, del decoro e dell’immagine oltre che di persone anche di organi ed enti al servizio dei cittadini. «Ormai, da oltre tre anni, la civica Amministrazione (Comune di Massafra) è fatta continuamente oggetto – riporta il documento - di un vero e proprio linciaggio mediatico, attuato attraverso strumenti informatici di larghissima diffusione». Finora l’Amministrazione ha rinunciato a raccogliere le innumerevoli provocazioni diffuse dal web. Però ha presentato diversi esposti-denunce, tuttora al vaglio della competente autorità giudiziaria, che potrebbero generare un gran numero di procedimenti penali, cui l’Amministrazione ed i suoi organi dovranno far fronte, «impiegando addetti, mezzi e difensori per acclarare la reale entità dei fatti in attenzione, con danni concreti sull’attività stessa dell’ente e con rilevantissime ripercussioni sul bilancio comunale». Da ultimo, in occasione dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19 – secondo quanto riportato ancora in Delibera - sono giunte dal web notizie in ordine alla diffusione del virus nella città di Massafra tali da indurre il panico e l’allarme sociale in tutti i cittadini, che, comprensibilmente desiderosi di notizie certe ed inconfutabili, hanno per giorni letteralmente “bloccato” i centralini del Comune, nonché della sala operativa della Polizia locale di Massafra, rendendo ardua e pressoché impossibile l’opera degli agenti di Pl impegnati sul territorio comunale di competenza, di fatto interrompendo (o tentando di interrompere) il servizio dedicato alla gestione della pandemia in essere». Per queste, e non solo, motivazioni è stata ravvisata la necessità e l’urgenza di dover fare ricorso all’opera di un Avvocato penalista particolarmente esperto in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, veicolati dal web.