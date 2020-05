Martina Franca, vandalizzano auto in sosta: indagati 2 ragazzi di 17 e 18 anni

MARTINA FRANCA - Si sono concluse le attività di indagine del personale del Commissariato di Martina Franca che hanno permesso di identificare due ragazzi, rispettivamente di 17 e 18 anni, responsabili di danneggiamento aggravato in concorso, ai quali è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini.

I due, entrambi minorenni al tempo dei fatti, la scorsa estate, furono fermati a notte inoltrata da una volante del locale Commissariato, intervenuta nel centro cittadino, a seguito di alcune segnalazioni telefoniche per danneggiamenti su auto in sosta da parte di alcuni ragazzi.

I poliziotti sono riusciti a bloccare i giovani, che avevano provocato danni a tre auto in sosta e avevano cercato anche di sfondare a calci la porta d’ingresso di un abitazione. In quest’ultima circostanza, erano stati messi in fuga dal proprietario della casa intervenuto nel frangente.

Nel mese scorso, gli stessi due irrequieti giovani non hanno resistito e violando le prescrizioni a tutela della salute pubblica, sono stati sorpresi nuovamente dai poliziotti del Commissariato nel centro storico di Martina Franca mentre, senza un fondato motivo , andavano in giro, a loro pretestuoso dire, in cerca di una rete WI-FI. Per questo motivo, sono stati opportunamente sanzionati per l’inosservanza alle disposizioni “anti-Covid”.