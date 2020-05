Taranto, aveva più di un chilo di cocaina nell'armadio: arrestato 54enne

TARANTO - I Carabinieri della Stazione di Taranto Nord, nel corso di un preordinato servizio di polizia giudiziaria condotto nei quartieri Tamburi e Paolo VI, hanno arrestato un 54enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, che nei giorni precedenti avevano osservato gli insoliti ed ingiustificati spostamenti del soggetto, apparentemente insospettabile in ragione dei suoi tenui precedenti di polizia, eseguivano presso il suo domicilio una perquisizione, rinvenendo, in un armadio, oltre un chilo di cocaina e materiale per il confezionamento in dosi.

L’uomo, condotto in caserma, al termine delle formalità di rito, è dichiarato in stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Taranto, mentre la sostanza stupefacente, che sul mercato avrebbe fruttato non meno di 80mila euro è stata sequestrata.