Taranto, a passeggio con la bambina e con la droga nella borsetta

TARANTO - A passeggio con la bambina ma con lo stupefacente nella borsetta: ancora due pusher nella rete della Polizia di Stato. È accaduto in via Oberdan dove i «falchi» della Questura si sono insospettiti per la presenza di una coppia di giovani. L’uomo nonostante tenesse sulle spalle una bambina in tenera età, forse per scongiurare un eventuale controllo delle Forze dell'Ordine camminava con la compagna accanto a passo svelto e con estrema circospezione dando la netta impressione di aver qualcosa da nascondere.

Immediato l'intervento e la conseguente perquisizione personale. Nonostante l’atteggiamento ostile del giovane per impedire l'accertamento, gli agenti hanno rinvenuto all’interno della borsa tenuta dalla donna un involucro in cellophane bianco, contenente 55 grammi di marijuana in fluorescenze. Pertanto l’uomo, già gravato da precedenti, e la donna rispettivamente di 32 e 34 anni,sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.