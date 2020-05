Medicina a Taranto, sottosegretario Turco: «ok da Anvur per la sede dell'ex Banca d'Italia»

TARANTO - «L'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), presieduta dal professor Antonio Uricchio, ha appena comunicato che la filiale dell’ex Banca d’Italia è stata accreditata come sede della facoltà di Medicina e Chirurgia di Taranto». Lo comunica il sottosegretario alla Programmazione economica e agli Investimenti, Mario Turco.

«Quando abbiamo pensato all’ex sede della Banca d’Italia come contenitore ideale per accogliere Medicina sembrava un traguardo lontano - aggiunge il sottosegretario - e invece un passo alla volta, mese dopo mese, e con il sostegno di tutte le realtà coinvolte, Comune di Taranto, Regione Puglia, Università degli Studi di Bari, Asl di Taranto e con il coordinamento della Presidenza del Consiglio, siamo riusciti in poco tempo in una vera e propria impresa. Ringrazio chi ci ha creduto e chi non ha mai mollato anche quando gli ostacoli burocratici sembravano insormontabili». «Questo territorio - conclude - merita una Università di eccellenza e anche una sede prestigiosa che posa accoglierla».

LE PAROLE DI BORRACCINO - «Importante passo in avanti, oggi, nel percorso finalizzato all’acquisizione, da parte della Regione Puglia, del Palazzo dell’ex Banca d’Italia, nel cuore della città di Taranto, per farne la sede del nuovo Corso di Laurea in Medicina del capoluogo jonico. Nel corso dell’incontro svoltosi questo pomeriggio, infatti, del Tavolo Istituzionale Permanente per l’Area di Taranto, si è innanzitutto stabilito che si procederà con un’unica delibera Cipe per il contestuale rifinanziamento degli interventi già previsti di recupero e valorizzazione dei Palazzi «Troilo», «Carducci» e «Garibaldi», sempre siti nel centro storico di Taranto». Lo comunica l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Mino Borraccino.

«La Regione Puglia - prosegue - ha comunicato di aver già inviato la scheda di monitoraggio relativa a questo strategico intervento e sta svolgendo un’azione di supporto alla Asl di Taranto per istruire tutto il procedimento finalizzato all’acquisizione dell’immobile «Ex Banca d’Italia», manifestando anche la disponibilità alla stessa ASL e all’Università degli Studi di Bari a contribuire per l’acquisto di attrezzature all’avanguardia e strumentazioni per la didattica al fine di allestire nel miglior modo possibile la nuova, prestigiosa, sede del Corso di Laurea in Medicina a Taranto, in modo da renderla operativa già per l’avvio del prossimo anno accademico. A questo scopo dovremo utilizzare le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per cui abbiamo già avuto l’autorizzazione».

«I lavori del Tavolo - conclude - sono stati aggiornati a venerdì prossimo per verificare tutto il lavoro che stiamo compiendo, in modo da definire nel dettaglio le procedure per l'acquisto del Palazzo «ex Banca d’Italia» e il cronoprogramma per la ristrutturazione e la valorizzazione degli altri tre immobili».