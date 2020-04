Taranto, tartaruga uccisa dalla plastica

TARANTO - Pesava 155 chili ed aveva abbondantemente superato il secolo di vita l’esemplare di tartaruga Caretta Caretta recuperato privo di vita a Taranto, sulle sponde del mar Piccolo che bagnano la pineta del parco Cimino. In gola la tartaruga - come hanno accertato gli specialisti della ditta Carcass a cui il Comune affida il compito di recuperare e rimuovere le carcasse di animali - aveva una busta di plastica, con impresso il logo di un noto centro commerciale tarantino. E sarà stata proprio la plastica la causa del decesso, avvenuto per soffocamento.

Purtroppo in passato più volte in mar Piccolo sono state trovate tartarughe Caretta Caretta uccise da pescatori senza scrupoli, infastiditi dalla loro presenza. Eppure di notevole importanza naturalistica vengono considerate le segnalazioni nel Mar Piccolo di Caretta Caretta che penetrano nel bacino dal Mar Grande, probabilmente in cerca di cibo. Le tartarughe inseguono fin dentro il secondo seno gli sciami di meduse spinte dalle correnti.