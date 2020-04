Taranto, comune estende fino al 2033 le concessioni balneari

Il Comune di Taranto ha approvato "una delibera che estende al 2033 le concessioni demaniali marittime esistenti nel settore turistico ricreativo», fa sapere una nota diffusa dall’amministrazione del sindaco Rinaldo Melucci. Intende così «porre basi di serenità alla necessità degli imprenditori di investire e ricercare finanziamenti senza la spada di Damocle della fine concessione al 31 dicembre 2020», spiega il Comune, in «un momento molto difficile per l'imprenditoria balneare a causa dell’emergenza Coronavirus».

«In un quadro poco chiaro sulle norme e regole con le quali dovrà essere affrontata la prossima stagione estiva - prosegue la nota - e forti dell’adozione degli atti propedeutici all’approvazione del Piano delle Coste nel quale sono previste nuove concessioni, abbiamo voluto ascoltare le richieste provenienti dalle associazioni di categoria e iniziare un percorso virtuoso di confronto che ponga le basi di un rilancio».

«Siamo consapevoli che il turismo - sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico, Gianni Cataldino - non può crescere in una condizione di precarietà delle imprese e la nostra delibera muove in direzione contraria a questa precarietà. Siamo anche convinti che Regioni e Governo definiranno un quadro normativo più utile a dare certezze al settore, ma come amministrazione locale abbiamo deciso di avviare un percorso nell’interesse delle imprese e dei tanti lavoratori impegnati».