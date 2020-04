Taranto, messe in streaming su Facebook celebrate dai terrazzi delle chiese

TARANTO - Non solo streaming e dirette Facebook. Al tempo del coronavirus, le parrocchie di Taranto, per non privare le loro comunità, della messa della domenica, ricorrono anche ai terrazzi se disponibili. È il caso di due parrocchie, Madonna Addolorata e Santa Rita. Ha cominciato per prima la parrocchia dell'Addolorata dove il parroco, don Amedeo Basile, ha celebrato sul terrazzo della chiesa, che affaccia su un comprensorio di palazzi. E sabato è stata anche la volta di Santa Rita il cui parroco, monsignor Gino Romanazzi, ha celebrato all'esterno. Da alcuni balconi sono stati anche esposti drappi bianchi. Le messe sul terrazzo vanno ad integrare la celebrazione attraverso lo streaming che resta al momento la modalità più utilizzata anche perché la gran parte delle parrocchie non dispone di terrazzi o di spazi esterni tali che possano essere visibili agli inquilini dei palazzi vicini.

A Taranto anche la Via Crucis nelle domeniche di Quaresima, già a partire dallo scorso 8 marzo, è stata celebrata a chiese chiuse, Carmine e San Domenico, e ricorrendo alle dirette dei canali Fb da parte delle rispettive confraternite. Così anche per le sole funzioni religiose dei riti della Settimana Santa (che quest'anno hanno dovuto rinunciare alle processioni) e per le messe celebrate nella Cattedrale di San Cataldo dall'arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro. A parte le messe senza fedeli, a Taranto le chiese sono regolarmente aperte.