Mittal Taranto, operaio negativo a secondo tampone

TARANTO - È risultato negativo anche la secondo tampone, ma resta ricoverato nel reparto Medicina dell’ospedale Moscati (Centro Covid) di Taranto, il 42enne operaio dell’Acciaieria 2 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto che il giorno di Pasqua, dopo essere rientrato a casa dal turno di lavoro in fabbrica, aveva accusato malore e febbre ed era stato trasportato dal 118 all’ospedale Moscati (Centro Covid).

L’Asl precisa che il lavoratore, «a seguito di controlli strumentali ed ematochimici non perfettamente coerenti, si sottoporrà ad un terzo tampone nei prossimi giorni.

L’operaio, residente a Massafra (Taranto), sabato scorso ha svolto regolarmente il secondo turno in fabbrica, dalle 15 alle 23. Rientrato a casa, ha avuto i sintomi della febbre, con la temperatura corporea che si è alzata oltre i 38 gradi col passare delle ore. A quel punto ha chiamato il 118 ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Moscati.

Nei giorni scorsi, nello stabilimento di Taranto, si erano registrati due casi di lavoratori positivi al Coronavirus, uno dei quali è guarito ed è tornato a casa; l’altro, collega di reparto, è in quarantena domiciliare e non avverte sintomi.