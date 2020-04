Taranto, in macchina in atteggiamenti intimi vicino centro commerciale: violano Dpcm

Una coppia «temeraria», sorpresa a fare sesso in auto alle spalle di un centro commerciale di Taranto, è stata denunciata dai carabinieri per violazione del Dpcm sull'emergenza Coronavirus. La sanzione è stata comminata anche un giovane, fermato per un controllo in tarda serata a bordo della propria auto, che ha riferito di dover portare la spesa a casa della propria fidanzata e non gli è bastato esibire una busta contenente generi alimentari. Le reti viarie principali e secondarie di tutta la provincia sono capillarmente presidiate dai carabinieri e dalle altre forze di polizia anche con posti di blocco che consentono un filtraggio del flusso di veicoli, anche per dissuadere quanti intendono raggiungere le località costiere o le seconde case. I carabinieri in questi giorni stanno inoltre contribuendo alla distribuzione dei buoni-spesa a famiglie bisognose. I servizi sono stati potenziati per il week end pasquale.