Covid 19, Gdf consegna 10mila mascherine ad Asl Taranto

TARANTO - - La Guardia di finanza di Taranto ha consegnato questa mattina alla direzione dell’Asl 10.170 mascherine protettive, identificate con la sigla FFP2, affinché siano messe a disposizione del personale medico e paramedico che è in prima linea nella lotta al Coronavirus. Si tratta di materiale requisito nei giorni scorsi nell’ambito di un’operazione del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, volta a colpire le manovre speculative sulla vendita di mascherine. I prezzi delle stesse, infatti, come è stato accertato, venivano gonfiati fino a 15-16 euro ciascuna.

La Procura ha successivamente emesso un provvedimento di messa a disposizione del Prefetto che le ha requisite, come previsto dal decreto «Cura Italia», per metterle a disposizione del personale sanitario. La donazione si è svolta all’ingresso dell’ospedale Moscati di Taranto, uno dei Centri Covid della Puglia, in linea con le disposizioni ministeriali che limitano l'accesso ai presidi ospedalieri. Presenti al momento della consegna il tenente colonnello Antonio Antonucci, comandante del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria, e il direttore generale dell’Asl ionica, Stefano Rossi.

IL GRAZIE DI EMILIANO - «Intendo ringraziare il prefetto e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Taranto per aver messo a disposizione del personale sanitario dell’Ospedale Moscati 10mila mascherine Ffp2 sequestrate nei giorni scorsi in un’indagine condotta dalla Procura su manovre speculative di dispositivi di protezione individuale». Lo sottolinea in una nota il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

«Nessuno creda - prosegue Emiliano - che la drammatica emergenza da pandemia che stiamo vivendo, possa in qualche modo distoglierci dallo stigmatizzare azioni illegali che risultano tanto più odiose quando attentano alla salute delle persone e alla sicurezza di chi quella salute ha il compito di proteggerla. Ringrazio quindi la Guardia di Finanza e tutte le forze dell’ordine che in queste ore vigilano sul territorio regionale affinché nessuno possa in vari modi speculare sulla sofferenza della gente».