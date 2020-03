Taranto, Confindustria dona 50 broncoscopi al «Moscati»

TARANTO - Cinquanta broncoscopi sono stati donati da Confindustria Taranto all’ospedale Moscati di Taranto, ora ufficialmente centro Covid19. Sono numerose le donazioni che stanno confluendo nel conto dedicato aperto da Confindustria Taranto a favore delle strutture sanitarie e dei reparti più coinvolti nell’emergenza Coronavirus, da parte delle aziende associate.

Altrettante, fa sapere l’associazione degli industriali, le elargizioni autonome «che registriamo da parte di nostre imprese in prima linea per sostenere i costi ingenti di una macchina sanitaria che si trasforma e si attrezza per ogni evenienza, e che già da settimane sostiene gli effetti della pesante rivoluzione sanitaria e sociale in atto». Confindustria Taranto invoca «chiarezza su quale sarà il perimetro effettivo entro il quale si ritroveranno ad operare le aziende cosiddette essenziali, deputate pertanto a portare avanti la propria produzione, e, conseguentemente, mettere in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori per allontanare ogni rischio di contagio».