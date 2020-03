Taranto, specialisti di furti e rapine in negozi: 7 denunciati

TARANTO - Una banda di esperti, dedita ai furti all’interno di negozi e supermercati del centro cittadino, è stata sgominata dalla Polizia. Si tratta di cinque uomini e due donne, tutti denunciati in stato di libertà.

A loro si è arrivati anche grazie alle immagini dei sistemi di video sorveglianza dei vari negozi. Le indagini hanno evidenziato come gli stessi dividendosi in coppie erano riusciti in diverse occasioni e, spesso, più volte nello stesso giorno a prelevare prodotti alimentari dagli scaffali ed uscire rapidamente dall’ingresso principale del supermercato dove ad attenderli vi erano i loro complici.

Un sesto individuo, un volto noto tarantino di 26 anni, si è reso responsabile di altri episodi delittuosi non collegati ai precedenti. In particolare, oltre ad aver compiuto dei furti in alcuni negozi del centro cittadino, è ritenuto responsabile anche di una rapina in danno di un negozio gestito da cittadini cinesi. Nel frangente, come ben evidenziato dalle immagini di video sorveglianza dell’esercizio commerciale , il 26enne, dopo aver messo in una borsa di tela numerosi articoli, ha cercato di guadagnare l’uscita strattonando in maniera violenta una commessa che dopo averlo scoperto aveva invano cercato di fermarlo.

Pertanto, al termine delle indagini, tutte e sette le persone ritenute responsabili dei furti accertati sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso tra loro. Per il 26enne è scattata anche la denuncia per rapina.