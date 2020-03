Coronavirus a Taranto, lunedì vertice tra sindaci e prefetto

TARANTO - Il prefetto di Taranto Demetrio Martino ha convocato per lunedì prossimo i 29 sindaci della provincia ionica per fare il punto sulle misure comuni da adottare sul fronte del contrasto all’emergenza Coronavirus. Nel tarantino finora sono tre i casi accertati: un 43enne di Torricella, rientrato da Codogno, attualmente ricoverato all’ospedale Moscati e in via di guarigione; sua moglie, ricoverata ieri nella sala rianimazione dello stesso nosocomio dopo essere stata colta da crisi respiratoria (per complicanza di una patologia pregressa, autoimmune) e suo fratello che non presenta sintomi particolari e si trova in quarantena fiduciaria nella sua abitazione. Intanto, è morta nella clinica di Codogno specializzata nella cura all’Alzheimer la mamma del 43enne, primo contagiato pugliese dal Coronavirus. L’uomo, che non potrà partecipare ai funerali, si era recato nel Lodigiano, dove ha contratto il virus, proprio per far visita alla madre, ma non era riuscito a vederla in quanto nel frattempo gli accessi alla clinica erano stati interdetti per prevenire possibili contagi.