Grottaglie base operativa europea per i droni

Più di 50 ricercatori, in rappresentanza di 14 partner industriali e accademici, hanno condiviso in un incontro a Brindisi i risultati del progetto RPASinAir, coordinato dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) della Puglia, che sviluppa il programma 'Grottaglie Airport Test Bed’. RPASinAir, con un investimento di circa 10 milioni di euro, sviluppa tecnologie e soluzioni per sperimentare a Grottaglie (Taranto), primi in Europa, operazioni aeree di tipo Beyond Radio Line of Sight con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni).

Nell’ambito del progetto, un elicottero SW4-SOLO (Leonardo), che sarà equipaggiato con una antenna satellitare e pilotato attraverso un collegamento con il satellitare Athena Fidus dalla postazione di comando e controllo all’interno dell’aeroporto di Grottaglie (pilota remoto), effettuerà una serie di voli sperimentali rispettando le regole di sicurezza dell’aviazione e con la supervisione di un controllore di traffico aereo che avrà a disposizione strumenti e funzioni innovativi di ATM (Air Traffic Management). Sistemi tecnologici a terra analizzeranno i dati e le immagini georeferenziate del territorio sorvolato inviate dai sensori dell’elicottero SW4-SOLO. Il Data Center ReCaS (Uniba/Infn) fornirà l’ambiente per il calcolo ad alte prestazioni ed ospiterà applicazioni che potranno raggiungere le performance richieste dalle emergenze.

Gran parte delle attività saranno svolte dal Dta, in collaborazione con Leonardo, Telespazio, ENAV, Planetek, Enginsoft, Vitrociset e Università di Bari nel laboratorio in fase di sviluppo all’interno dell’aeroporto di Grottaglie (edificio Torre di Controllo). Per il presidente del Dta, Giuseppe Acierno, «nell’ambito del Mediterranean Aerospace Matching previsto dal 25 al 27 Marzo a Grottaglie, alla cui organizzazione il Distretto si è dedicato da mesi, si avrà una piena evidenza delle numerose attività condotte in ambito droni. Sarà anche l’occasione per assistere dal vivo ad esibizioni e missioni di droni in volo».