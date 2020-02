Ginosa, ferisce con cesoia un rumeno: arrestato 21enne della Guinea

I Carabinieri della stazione di Ginosa, con la collaborazione della Polizia Locale di Ginosa e dei colleghi della stazione di Laterza, hanno arrestato un 21enne originario della Guinea, residente a Ginosa, poiché ritenuto responsabile di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma bianca. Il giovane, nel corso di una lite scoppiata per futili motivi, aveva ferito al braccio, con una cesoia, un 33enne, rumeno.

La vittima soccorsa e trasportata da personale del 118 all'ospedale San Pio di Castellaneta, riportava lesioni guaribili in dieci giorni. I militari sono risaliti all'aggressore che è stato rinchiuso in carcere a Taranto, recuperata e sequestrata l'arma utilizzata per il ferimento.