Taranto, tenta di sgozzare la moglie e poi fugge: bloccato e arrestato dalla polizia

TARANTO - Al culmine di una lite ha accoltellato al collo la moglie 35enne davanti ai due figli minori e poi ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato e arrestato dagli agenti della Volante della Questura di Taranto con l’accusa di tentato omicidio. Si tratta di un uomo di 38 anni. L’aggressione è avvenuta in uno stabile del rione Tamburi. La donna, soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale, è stata ricoverata con riserva di prognosi. Non corre comunque pericolo di vita.

Giunte sul posto a seguito di una segnalazione, le pattuglie hanno bloccato l’uomo mentre tentava di abbandonare lo stabile. All’interno del suo appartamento, al quarto piano della palazzina, è stata soccorsa la donna, che presentava diverse ferite da arma da taglio al collo. Presenti anche i due figli minori. Gli agenti hanno sequestrato nell’appartamento il coltello utilizzato per l’aggressione.