Taranto, sequestrato poligono di tiro abusivo

TARANTO - Sequestrato un terreno di 600 metri quadrati, tra Taranto e Talsano, utilizzato come poligono di tiro nonostante fosse privo di qualunque autorizzazione. A far scattare i sigilli sono stati i poliziotti della squadra amministrativa e sociale al termine di alcuni controlli. Quando sono intervenuti i poliziotti, all’interno dell’area, allestita con postazioni di tiro, vi erano otto persone impegnate in una esercitazione, che si stava svolgendo alla presenza di un istruttore. A disposizione dei tiratori, inoltre, cuffie, sagome, scatole di proiettili e recipienti per la raccolta delle ogive esplose.

Il controllo dei registri, dove erano annotati tutti i dati delle esercitazioni (date, frequentatori ed armi utilizzate), ha consentito di appurare che da tempo, quell’area era utilizzata come poligono di tiro in modo continuativo.

Tuttavia, l’attività si svolgeva in assenza di autorizzazioni: il presidente dell’associazione che gestisce la struttura, infatti, non ha fornito alcun titolo autorizzativo in relazione all’esercizio dell’attività.