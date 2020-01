«ArcelorMittal», monta la protesta degli autotrasportatori

TARANTO - Un gruppo di autotrasportatori dell’indotto «ArcelorMittal» questo pomeriggio ha protestato davanti alla portineria imprese dello stabilimento di Taranto lamentando nuovi ritardi nei pagamenti delle fatture. A novembre il presidio durò nove giorni e fu revocato solo dopo l’invio dei bonifici da parte della multinazionale e la costituzione di un coordinamento con la partecipazione anche di Regione e Comune per vigilare su modalità e tempi per il ristoro completo dei crediti.

«Avevamo raggiunto un accordo - ha detto Giacinto Fallone, presidente della sezione Autotrasportatori di Casartigiani - per ricevere puntualmente i pagamenti e rivisitare la programmazione dei lavori. Purtroppo le fatture scadute al 31 dicembre, ad oggi non ci sono pervenute. Le banche ci hanno chiuso i rubinetti così come i distributori, i fornitori vogliono essere pagati, le tasse non le abbiamo potute pagare e quindi necessariamente abbiamo dovuto far sentire la nostra voce. Abbiamo avuto un incontro nello stabilimento con i dirigenti che ci hanno garantito che nelle prossime ore ci sarà ristorato l’80 per cento sul cento per cento dello scaduto».

«Noi - conclude Fallone - abbiamo ribadito il concetto che il territorio va rispettato anche nell’assegnazione del lavoro».