Tavolo Taranto, Mise annulla riunione di venerdì in Prefettura

TARANTO - E’ stata annullata la riunione del Tavolo istituzionale permanente per Taranto prevista per venerdì 17 gennaio alle 11 nella sala di rappresentanza della Prefettura. Il vertice, che doveva essere presieduto dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, subisce un nuovo rinvio (era già saltato il 18 dicembre scorso), come comunicato dal Mise attraverso una nota del capo di gabinetto Vito Cozzoli.

Al centro del Tavolo, oltre al Contratto Istituzionale di Sviluppo-Cis per Taranto, anche la riconversione economica, sociale e ambientale di Taranto con riferimento agli interventi già programmati tra il 2020 e il 2023, gli aggiornamenti in merito al Tecnopolo e al coinvolgimento di aziende in progetti strategici.

Proprio oggi il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, lamentando una «stallo» nell’attività della struttura di missione, ha inviato una nota alla presidenza del Consiglio, chiedendo al premier Giuseppe Conte di avocare a sé la gestione diretta del Cis e di ritirare la delega al Mise.