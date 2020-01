Taranto, bomba esplode nella notte di S. Silvestro: nel mirino una tabaccheria

TARANTO - Un ordigno di medio potenziale è stato fatto esplodere la notte di San Silvestro davanti a una tabaccheria di Taranto, all’angolo tra via Dante e via Nettuno. La deflagrazione ha divelto parte della saracinesca, infranto la vetrata d’ingresso e causato danni ad alcuni arredi. Non risultano feriti: in quel momento non passavano auto in strada né pedoni sul marciapiede. Sono intervenuti Vigili del fuoco, artificieri e agenti delle squadre Volante e Mobile della Questura, che hanno avviato le indagini sull'episodio.