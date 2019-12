Borraccino: «In arrivo 8 mln per rinnovo ospedale Grottaglie e presidio Post Acuzie»

TARANTO - Per la riconversione dell’ospedale San Marco di Grottaglie (Taranto) in Presidio Post Acuzie (PPA) e Presidio Territoriale Assistenziale (PTA), con 8,5 milioni di euro per rifacimenti e ammodernamenti delle strutture, l’Asl di Taranto ha approvato una delibera del direttore generale il 17 Dicembre, indicendo la gara per l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori. Lo sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Mino Borraccino, precisando che il costo complessivo è finanziato con risorse già disponibili a valere sui fondi FESR Puglia 2014-2020 - Azione 9.12.

«L'intervento prevede il rifacimento di tutti i prospetti esterni - fa sapere in una nota - mediante sistema di isolamento e cappotto, e la sostituzione dell’infissi esterni. Inoltre è anche previsto l’adeguamento degli ambienti per la nuova destinazione d’uso sanitaria. Si tratta di una buona notizia per la Sanità jonica che potrà così contare su una struttura assistenziale e riabilitativa all’avanguardia importante per il territorio, con circa 111 posti letto». Grottaglie si conferma così: Centro di Riabilitazione (respiratoria, cardiologica e fisiatrica) post acuzie; Lungodegenza; Geriatria; Medicina; Laboratorio analisi; Radiologia; Punto di Primo Intervento; Farmacia; con una serie di Day Service chirurgici e medici, nella fattispecie Ginecologia, Urologia, Chirurgia, Ortopedia, Terapia del dolore, Diabetologia e chirurgia plastica».

«Nonostante Grottaglie sia uscita non bene dai tagli del Piano di riordino - sottolinea Borraccino - col lavoro collettivo di politica, tecnici e associazioni si stanno aprendo importanti prospettiva, in ambito sanitario, per il bacino d’utenza della città delle ceramiche e per l’intero territorio provinciale. Ringrazio infine il DG Rossi per aver celermente approvato questa importante delibera, ascoltando tutti i referenti istituzionali del territorio».