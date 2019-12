Mittal, il 30 dicembre decisione su ricorso spegnimento Afo2

E’ stata fissata per il 30 dicembre la decisione in camera di consiglio sul ricorso dell’Ilva in amministrazione straordinaria contro lo stop all’altoforno due dell’acciaieria di Taranto. E’ dello scorso 10 dicembre la decisione del Tribunale di Taranto che ha rigettato la richiesta di proroga presentata dai commissari straordinari Ilva sull'uso dell’Altoforno 2, sequestrato e dissequestrato più volte nel corso dell’inchiesta sull'incidente che nel 2015 in cui ha perso la vita l’operaio Alessandro Morricella.